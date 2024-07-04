Пятая ракетка России Никита Артеменко провёл мастер-класс в Пскове
Пятая ракетка России Никита Артеменко провёл мастер-класс по настольному теннису в Пскове, сообщается в группе клуба Nordman в соцсети «ВКонтакте».
Вместе с пятой ракеткой России мероприятие проводил мастер спорта из Санкт-Петербурга Александр Филиппов. Также для псковских и петербургских детей мастер-класс провела член сборной Санкт-Петербурга по настольному теннису Дарья Семёнова.
«Лето проходит в полезных трудах, весело и динамично. Готовим наших теннисистов к будущим соревнованиям под контролем лучших спортсменов страны», – отмечается в сообщении клуба Nordman.
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