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Спорт

Пятая ракетка России Никита Артеменко провёл мастер-класс в Пскове

Пятая ракетка России Никита Артеменко провёл мастер-класс по настольному теннису в Пскове, сообщается в группе клуба Nordman в соцсети «ВКонтакте».

Вместе с пятой ракеткой России мероприятие проводил мастер спорта из Санкт-Петербурга Александр Филиппов. Также для псковских и петербургских детей мастер-класс провела член сборной Санкт-Петербурга по настольному теннису Дарья Семёнова.

«Лето проходит в полезных трудах, весело и динамично. Готовим наших теннисистов к будущим соревнованиям под контролем лучших спортсменов страны», – отмечается в сообщении клуба Nordman.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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