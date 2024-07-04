Ливни, грозы и град прогнозируют в Псковской области 5 июля

11:05, 04 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 5 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов кратковременные дожди, днём местами грозы. В отдельных районах ливни, ночью местами сильные ливни, град.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 7–12 метров в секунду, при грозе порывы достигнут 17–22 метров в секунду, а по восточным районам до 25–27 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов. Днём столбик термометра поднимется от +18 до +23 градусов.

Атмосферное давление будет низким.