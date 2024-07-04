405 выпускников в Псковской области решили пересдать ЕГЭ

11:20, 04 июля 2024, ПАИ

405 выпускников в Псковской области решили пересдать ЕГЭ, сообшили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Сегодня, 4 июля, экзамены проходят во всех района области в 26 пунктах. Выпускники сдают английский язык письменно, информатику, обществознание, русский язык, физику и химию. Больше всего выпускников хотят улучшить результаты по обществознанию - 127 человек, 79 - пересдают информатику и 37 - профильную математику.

Почти 55 % участников в дополнительные дни попытаются преодолеть минимальный порог баллов по предметам. Улучшают результаты и выпускники, получившие медали, таких выпускников 13.

Завтра, 5 июля, экзамены пройдут в 18 пунктах, выпускники будут сдавать биологию, географию, литературу, историю, математику базового и профильного уровня и английский язык устно. При успешной сдаче экзамена по математике 22 выпускника смогут получить аттестат.

Результаты сегодняшнего дня экзаменов станут известны участникам не позднее 15 июля.

В дополнительные дни сдают ЕГЭ только выпускники текущего года для улучшения своих результатов при поступлении в вуз.

Возможность пересдать в том же году один из предметов по своему выбору и использовать этот результат при поступлении в вуз появилась у выпускников в 2024 году впервые. С инициативой предоставить им такую возможность выступил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Выбрать для пересдачи выпускники могли любой из сданных предметов независимо от набранного количества баллов.