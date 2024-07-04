Достижения и опыт регионов в сфере сохранения объектов всемирного наследия обсуждают в Пскове

12:11, 04 июля 2024, ПАИ

Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» проходит в Пскове сегодня, 4 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

В рамках форума организовано несколько тематических секций, на которых обсудят аспекты развития внутреннего туризма в современных условиях, сохранение объектов всемирного наследия на национальном уровне, продвижение памятников истории и культуры в информационном пространстве и другие вопросы.

С приветственным словом к присутствующим обратился председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик. «Надеюсь, что тематические площадки форума станут тем инструментом, который позволит поделиться своим опытом, обменяться осовремененными практиками на тему сохранения объектов культурного наследия и по широкому кругу других вопросов», – сказал он.

Вадим Нэдик также добавил, что в форуме принимают участие специалисты в области охраны объектов культурного наследия из Санкт-Петербурга, Ярославля, Переславля-Залесского, Суздаля и других регионов. Всего запланировано выступление 33 докладчиков.

«Уверен, что это мероприятие будет очень полезно для всех участников. Мы эту работу собираемся продолжать. Надеемся, что наш форум будет расширять список участников, проблематики и вопросов, которые на региональном уровне будем рассматривать», – отметил Вадим Нэдик.

В свою очередь, руководитель Управления Министерства культуры Российской Федерации по СЗФО Андрей Ермаков подчеркнул, что с каждым годом на форуме охватывается всё больший перечень вопросов. «Мы видим радостные лица, которые готовы поделиться опытом, поскольку реставрация культурных объектов всегда связана со сложностями. Самое важное – это любить своё дело и гордиться им», – сказал он.

Напоминм, форум посвящён 70-летию вступления России в ЮНЕСКО и пятилетию включения серийного объекта «Храмы псковской архитектурной школы» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.