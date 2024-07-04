Более 20 питомцев вывезли из России через Псковскую область
24 домашних питомца вывезли за границу через Псковскую область, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
За прошедшие выходные были оформлены ветеринарные сертификаты для вывоза домашних животных за рубеж.
По результатам проверки, все животные были в удовлетворительном состоянии здоровья, а их документы соответствовали всем необходимым международным требованиям стран-импортеров.
Питомцы отправились в Германию, Францию, Латвию, Финляндию, Литву и Великобританию.
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