Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области

11:45, 04 июля 2024, ПАИ

Стратегическая сессия «Развитие автомобильного туризма на территории Псковской области» проходит в областной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 4 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ















В мероприятии участвуют эксперты из дорожной и туристической сфер, в том числе председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова, руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов и федеральный эксперт по туризму Сергей Лобарев.

Главная цель мероприятия – обеспечение комплексного подхода развития инфраструктуры и создания комфортных условий для автопутешествий в Псковской области.

Отметим, что аналогичное мероприятие пройдёт завтра, 5 июля, с 11:00 до 15:00 в Великих Луках.