Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области
Стратегическая сессия «Развитие автомобильного туризма на территории Псковской области» проходит в областной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 4 июля, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
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Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
В мероприятии участвуют эксперты из дорожной и туристической сфер, в том числе председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова, руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов и федеральный эксперт по туризму Сергей Лобарев.
Главная цель мероприятия – обеспечение комплексного подхода развития инфраструктуры и создания комфортных условий для автопутешествий в Псковской области.
Отметим, что аналогичное мероприятие пройдёт завтра, 5 июля, с 11:00 до 15:00 в Великих Луках.
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