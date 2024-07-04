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Общество

Развитие автомобильного туризма обсуждают в Псковской области

Стратегическая сессия «Развитие автомобильного туризма на территории Псковской области» проходит в областной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 4 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Стратегическая сессия «Развитие автомобильного туризма на территории Псковской области»
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Стратегическая сессия «Развитие автомобильного туризма на территории Псковской области»
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Стратегическая сессия «Развитие автомобильного туризма на территории Псковской области»
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Стратегическая сессия «Развитие автомобильного туризма на территории Псковской области»
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Стратегическая сессия «Развитие автомобильного туризма на территории Псковской области»
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Стратегическая сессия «Развитие автомобильного туризма на территории Псковской области»
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Стратегическая сессия «Развитие автомобильного туризма на территории Псковской области»
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ
  • Стратегическая сессия «Развитие автомобильного туризма на территории Псковской области»
    Фото: Фёдор Егоров / ПАИ

В мероприятии участвуют эксперты из дорожной и туристической сфер, в том числе председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова, руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов и федеральный эксперт по туризму Сергей Лобарев.

Главная цель мероприятия – обеспечение комплексного подхода развития инфраструктуры и создания комфортных условий для автопутешествий в Псковской области.

Отметим, что аналогичное мероприятие пройдёт завтра, 5 июля, с 11:00 до 15:00 в Великих Луках.

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