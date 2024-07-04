Путешествие на родину княгини Ольги организуют для псковичей

12:16, 04 июля 2024, ПАИ

20 июля Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь и всех желающих присоединиться к краеведческой прогулке в Выбуты, сообщили ПАИ в центре.

Вместе с гидом участники отправятся в путешествие вдоль берега реки Великой протяжённостью более 20 километров. В пути будут ждать несколько интересных мест, связанных с княгиней Ольгой: Ольгин камень, Ольгины слуды, Ильинский храм XV века, а также Литовский брод, который приведёт на противоположный берег реки, в деревню Волженец, где находится Ольгин дворец и ключ.

«Запланирован привал в Выбутах, необходимо взять с собой перекус. Кроме того, не стоит забывать об удобной одежде по погоде и сменной резиновой обуви – будет переход Литовского брода, где дно реки Великой выстлано известняковой плитой», – отметили организаторы.

Чтобы стать участником мероприятия, необходимо написать в сообщения сообщества духовно-нравственного направления (vk.com/duxovno).