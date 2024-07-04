700 килограммов белорусской голубики не пропустили через госграницу в Псковской области

12:24, 04 июля 2024, ПАИ

700 килограммов голубики не прошли контроль в фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы» на российско-белорусской границе в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Голубику перевозили из Белоруссии в Псков.

Во время документарной проверки было установлено, что на ягоду был представлен фитосанитарный сертификат с истёкшим сроком действия.

Ввоз голубики на территорию России был запрещён. Ягоды возвращены на территорию Белоруссии.