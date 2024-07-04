700 килограммов белорусской голубики не пропустили через госграницу в Псковской области
700 килограммов голубики не прошли контроль в фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы» на российско-белорусской границе в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Голубику перевозили из Белоруссии в Псков.
Во время документарной проверки было установлено, что на ягоду был представлен фитосанитарный сертификат с истёкшим сроком действия.
Ввоз голубики на территорию России был запрещён. Ягоды возвращены на территорию Белоруссии.
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