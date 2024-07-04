Как в старину: великолукские молодожёны сыграли свадьбу в славянском стиле
Пара из Великих Лук сыграла свадьбу в славянском стиле, сообщили ПАИ в комитете юстиции Псковской области.
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Фото: комитет юстиции Псковской области
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Фото: комитет юстиции Псковской области
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Фото: комитет юстиции Псковской области
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Фото: комитет юстиции Псковской области
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Фото: комитет юстиции Псковской области
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Фото: комитет юстиции Псковской области
29 июня свой брак зарегистрировали Олег Соловьёв и Алина Башмакова. Их свадьба прошла с особым национальным колоритом в славянском стиле. Все костюмы для молодожёнов и гостей свадьбы были изготовлены вручную с учётом старорусских свадебных традиций.
«Отрадно, что молодёжь стала проявлять неподдельный интерес к старым традициям, которые органично вплетаются в современные традиции бракосочетания», – отметили в комитете.
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