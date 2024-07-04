Как в старину: великолукские молодожёны сыграли свадьбу в славянском стиле

12:52, 04 июля 2024, ПАИ

Пара из Великих Лук сыграла свадьбу в славянском стиле, сообщили ПАИ в комитете юстиции Псковской области.



Фото: комитет юстиции Псковской области



Фото: комитет юстиции Псковской области



Фото: комитет юстиции Псковской области



Фото: комитет юстиции Псковской области



Фото: комитет юстиции Псковской области



Фото: комитет юстиции Псковской области











29 июня свой брак зарегистрировали Олег Соловьёв и Алина Башмакова. Их свадьба прошла с особым национальным колоритом в славянском стиле. Все костюмы для молодожёнов и гостей свадьбы были изготовлены вручную с учётом старорусских свадебных традиций.

«Отрадно, что молодёжь стала проявлять неподдельный интерес к старым традициям, которые органично вплетаются в современные традиции бракосочетания», – отметили в комитете.