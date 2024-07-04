Участники военного оркестра псковской дивизии ВДВ станут гостями программы «Минкульт»

13:30, 04 июля 2024, ПАИ

Дирижёр и концертмейстер военного оркестра 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ Евгений Баранчиков и Сергей Матвеев станут гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 июля, в 14:00.

В августе оркестру предстоит защищать звание лучшего полкового оркестра России, которое он носит последние пять лет. Каковы слагаемые успеха оркестра 104-го полка? Как псковских музыкантов принимают на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади? Как строится рабочий день военного музыканта и каково это, принадлежать сразу к двум профессиям?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».