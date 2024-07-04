Скорпиона обнаружила себежанка у себя дома

14:22, 04 июля 2024, ПАИ

Ложноскорпиона обнаружила жительница Себежского района у себя дома, пишет газета «Призыв».

«Вот такое паукообразное мы нашли у себя дома! Я так понимаю, это книжный ложноскорпион. Первый раз такое видим!» – сообщила Илона.

Подчеркнём, что книжный ложноскорпион не опасен для человека, так как не может проколоть кожу своими клешнями. Он обитает в домах, а также под корой старых пней, в ульях, гнёздах птиц, сараях и конюшнях.

Это паукообразное приносит пользу, уничтожая пылевых клещей, постельных клопов, сеноедов, коллембол, а также мелких личинок жуков, которых он находит за обоями, среди бумаг, в книгах, среди белья.