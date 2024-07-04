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Общество

Региональный совет по поддержке семей предложила создать Анастасия Повторейко

Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания депутатов Анастасия Повторейко прокомментировала поручение президента России Владимира Путина АСИ и правительству о помощи регионам с мерами по поддержке семей.

«Это важная инициатива, направленная на улучшение демографической ситуации и создание благоприятных условий для семей с детьми по всей стране, – заявила она. – В Псковской области уже реализуется ряд мер, направленных на поддержку семей. В их числе выплаты при рождении ребёнка, программы предоставления бесплатного жилья и земельных участков для многодетных семей, а также льготные условия на обучение и оздоровление детей».

По её словам, особое внимание уделяется поддержке беременных женщин и семей с детьми в трудной жизненной ситуации.

«Тем не менее, всегда есть возможности для улучшения. Например, можно расширить программы доступного жилья для молодых семей, увеличить размеры выплат на детей, а также ввести дополнительные льготы для многодетных семей. Кроме того, важно развивать инфраструктуру для детей – строить новые детские сады, школы и спортивные объекты. Региональные программы повышения рождаемости в Псковской области в целом эффективны, но требуют постоянного мониторинга и доработок. Важно учитывать мнение самих семей и адаптировать программы под их реальные потребности. Проведение регулярных опросов и исследований может помочь в этом процессе», – уверена Анастасия Повторейко.

По её мнению, полезным шагом было бы создание региональных советов по поддержке семей, включающих представителей местных сообществ и экспертов. «В целом поддержка семей – это основа для устойчивого развития региона и страны в целом. Важно продолжать работу в этом направлении, опираясь на лучшие практики и адаптируя их под местные условия», – заключила Анастасия Потворейко.

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