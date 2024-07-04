Региональный совет по поддержке семей предложила создать Анастасия Повторейко

15:26, 04 июля 2024, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания депутатов Анастасия Повторейко прокомментировала поручение президента России Владимира Путина АСИ и правительству о помощи регионам с мерами по поддержке семей.

«Это важная инициатива, направленная на улучшение демографической ситуации и создание благоприятных условий для семей с детьми по всей стране, – заявила она. – В Псковской области уже реализуется ряд мер, направленных на поддержку семей. В их числе выплаты при рождении ребёнка, программы предоставления бесплатного жилья и земельных участков для многодетных семей, а также льготные условия на обучение и оздоровление детей».

По её словам, особое внимание уделяется поддержке беременных женщин и семей с детьми в трудной жизненной ситуации.

«Тем не менее, всегда есть возможности для улучшения. Например, можно расширить программы доступного жилья для молодых семей, увеличить размеры выплат на детей, а также ввести дополнительные льготы для многодетных семей. Кроме того, важно развивать инфраструктуру для детей – строить новые детские сады, школы и спортивные объекты. Региональные программы повышения рождаемости в Псковской области в целом эффективны, но требуют постоянного мониторинга и доработок. Важно учитывать мнение самих семей и адаптировать программы под их реальные потребности. Проведение регулярных опросов и исследований может помочь в этом процессе», – уверена Анастасия Повторейко.

По её мнению, полезным шагом было бы создание региональных советов по поддержке семей, включающих представителей местных сообществ и экспертов. «В целом поддержка семей – это основа для устойчивого развития региона и страны в целом. Важно продолжать работу в этом направлении, опираясь на лучшие практики и адаптируя их под местные условия», – заключила Анастасия Потворейко.