Боец из Псковской области трижды отправил китайца в нокдаун

15:54, 04 июля 2024, ПАИ

Новоржевский боец Илья Ильин одержал победу над спортсменом из Пекина Ли Боланем в рамках турнира на площадке «Ультиматум удара» по правилам К-1. Поединок прошёл в Санкт-Петербурге, сообщил корреспонденту ПАИ тренер новоржевца Денис Коваль.

Теперь на счету Ильи Ильина девять профессиональных поединков, в шести из которых он стал победителем.

«Илья выиграл в доминирующей манере. По ходу боя он сделал сопернику три нокдауна. Надо ещё учитывать, что между ними была существенная разница в возрасте, ведь Ли Болань старше Ильи на 11 лет. Для нас это большой шаг и важная победа», – отметил Денис Коваль.

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