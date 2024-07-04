Фестиваль бардовской песни пройдёт в Изборске 13–14 июля
XI Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдёт на территории Государственного музея-заповедника «Изборск» с 13 по 14 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
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Фото: Изборский музей-заповедник. Анастасия Тарасова
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Фото: Изборский музей-заповедник. Анастасия Тарасова
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Фото: Изборский музей-заповедник. Анастасия Тарасова
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Фото: Изборский музей-заповедник. Анастасия Тарасова
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Фото: Изборский музей-заповедник. Анастасия Тарасова
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Фото: Изборский музей-заповедник. Анастасия Тарасова
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Фото: Изборский музей-заповедник. Анастасия Тарасова
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Фото: Изборский музей-заповедник. Анастасия Тарасова
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Фото: Изборский музей-заповедник. Анастасия Тарасова
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Фото: Изборский музей-заповедник. Анастасия Тарасова
«На следующих выходных жители и гости Изборска смогут услышать произведения известных псковских бардов и исполнителей из других регионов. Перед открытием фестиваля состоится торжественная церемония возложения земель из разных уголков России к Поклонному кресту на Священном Холме Единства и Славы России в Изборске», – сообщили в пресс-службе музея.
13 июля в 15:00, после торжественной церемонии открытия и гостевого концерта, в «Нескучном садике» Изборского музея-заповедника начнётся конкурсный концерт, в рамках которого присутствующие смогут проголосовать за понравившегося исполнителя. Завершится первый фестивальный день поздно вечером традиционными песнями у костра в палаточном городке.
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