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Спортсмены Псковской области завоевали 16 медалей на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике

Спортсмены Псковской области завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Будущий олимпиец», которые прошли в Смоленске 2 и 3 июля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколах «Надежда» и «Атлетика», а также в центре «Юность».

  • Спортсмены Псковской области взошли на пьедестал всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
    Фото: Спортшколы «Надежда», «Атлетика» и центр «Юность»
  • Спортсмены Псковской области взошли на пьедестал всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
    Фото: Спортшколы «Надежда», «Атлетика» и центр «Юность»
  • Спортсмены Псковской области взошли на пьедестал всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
    Фото: Спортшколы «Надежда», «Атлетика» и центр «Юность»
  • Спортсмены Псковской области взошли на пьедестал всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
    Фото: Спортшколы «Надежда», «Атлетика» и центр «Юность»
  • Спортсмены Псковской области взошли на пьедестал всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
    Фото: Спортшколы «Надежда», «Атлетика» и центр «Юность»
  • Спортсмены Псковской области взошли на пьедестал всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
    Фото: Спортшколы «Надежда», «Атлетика» и центр «Юность»
  • Спортсмены Псковской области взошли на пьедестал всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
    Фото: Спортшколы «Надежда», «Атлетика» и центр «Юность»
  • Спортсмены Псковской области взошли на пьедестал всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
    Фото: Спортшколы «Надежда», «Атлетика» и центр «Юность»

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 14 регионов России.

Среди атлетов Великих Лук первое место в беге на 100 и 200 метров заняла Елизавета Николаева, Александр Фомин стал вторым в беге на 2 000 метров и третьим в беге на 300 метров с барьерами, на счету Анны Январевой серебро в беге на 300 метров с барьерами и бронза в беге на 100 метров.

Воспитанница псковской спортшколы «Надежда» Арина Блюмина заняла первое место в беге на 100 метров с барьерами, Маргарита Компаниец стала второй в беге на 1 500 метров, а Эвелина Бондаренко выиграла бронзу в беге на 200 метров и золото в беге на 400 метров.

Спортсменка псковского центра «Юность» Виктория Сычёва стала победителем в беге на 800 и 1 500 метров, а Ксения Бобрик завоевала две бронзы в прыжках в высоту и беге на 300 метров с барьерами.

Кроме того, великолукская сборная в составе Елизаветы Николаевой, Анны Январевой, Алины Когай и Алёны Петроченко победила в эстафете четыре по 100 метров, а сборная Пскова в составе Виктории Сычёвой, Ксении Бобрик, Эвелины Бондаренко и Арины Блюминой победила в эстафете четыре по 400 метров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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