56-летний невельчанин пропал в Псковской области
56-летнего Алексея Зайцева разыскивают в Псковской области. 2 июля он вышел из дома и не вернулся, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Рост мужчины 170 сантиметров. У него нормальное телосложение, седые волосы, короткая стрижка. Он был одет в чёрную футболку, чёрные штаны, чёрные шлепанцы.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Зайцева, просят обратиться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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