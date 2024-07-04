56-летний невельчанин пропал в Псковской области

17:30, 04 июля 2024, ПАИ

56-летнего Алексея Зайцева разыскивают в Псковской области. 2 июля он вышел из дома и не вернулся, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Рост мужчины 170 сантиметров. У него нормальное телосложение, седые волосы, короткая стрижка. Он был одет в чёрную футболку, чёрные штаны, чёрные шлепанцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Зайцева, просят обратиться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.