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Общество

Первые сто зарегистрировавшихся на фестиваль сапсёрфинга «Псков Sup Фест» получат подарок

В Пскове пройдёт фестиваль сапсёрфинга «Псков Sup Фест», приуроченный ко Дню города. Мероприятие пройдёт 27 июля, сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Старт будет дан на набережной реки Великой у дома № 4 на улице Георгиевской. В рамках фестиваля состоится заплыв по рекам Великой и Пскове протяжённостью около шести километров. Колонна проследует под Ольгинским мостом, затем дойдёт до устья реки Псковы и вернётся к месту старта, где участников будет ждать небольшой отдых. Во время всего пути колонну будут сопровождать инструкторы Федерации сёрфинга Псковской области. Также на катере будут находиться сотрудники ГИМС, которые возглавят колонну.

Принять участие в фестивале могут все желающие старше 18 лет – как жители Пскова, так и гости города. Первые сто человек, прошедших регистрацию, смогут получить сап для участия бесплатно, главное условие – наличие костюма. Участие в фестивале бесплатное. Если нет своего сапборда, можно взять его в аренду.

В рамках фестиваля также пройдёт конкурс костюмов, победитель которого получит новый сапборд.

Предварительная регистрация уже открыта. Перед участием в фестивале необходимо тщательно изучить положение и принести все необходимые документы.

Организаторами мероприятия выступают комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, МБУ «Псковский городской молодёжный центр», региональная общественная организация «Федерация сёрфинга Псковской области» и РОО «Псковский молодёжный центр». Партнёром фестиваля является магазин «Технодром».

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