За махинации с маткапиталом псковичке грозит до шести лет лишения свободы

19:24, 04 июля 2024, ПАИ

Жительница Пскова обвиняется в мошенничестве в крупном размере из-за предоставления заведомо ложных сведений в региональное отделение Пенсионного фонда РФ по поводу улучшения жилищных условий семьи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской прокуратуры.

Псковичка, являясь матерью двоих несовершеннолетних детей, имела право на получение дополнительных мер господдержки семей. Решив воспользоваться правом, женщина предоставила в отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области заведомо ложные сведения о направлении средств маткапитала на погашение долга по договору займа на строительство индивидуального жилого дома, искусственно создав условия получения государственных выплат.

Введённые в заблуждение сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. С расчётного счёта ПФ РФ был направлен перевод на счёт девушки в сумме более 400 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по собственному усмотрению, не направив их на улучшение жилищных условий семьи и тем самым причинив отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области ущерб в крупном размере.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество в крупном размере при получении социальных выплат путём представления заведомо ложных сведений) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.