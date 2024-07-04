По оценке Минэкономразвития, эффективность работы ОЭЗ «Моглино» по итогам прошлого года составила более 90%

19:38, 04 июля 2024, ПАИ

Показатель эффективности ОЭЗ ППТ «Моглино» по итогам прошлого года составил 92 %. По данному критерию «Моглино» среди всех особых экономических зон России входит в «зелёную зону». Соответствующая оценка дана по итогам ежегодного отчёта о работе ОЭЗ за 2023 год, который опубликовало Министерство экономического развития Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Кроме того, согласно отчёту, показатель эффективности управляющей компании ОЭЗ ППТ «Моглино» за прошлый год составил сто процентов.

Анализ проводится Минэкономразвития ежегодно в соответствии с правилами оценки эффективности функционирования ОЭЗ, утверждёнными постановлением Правительства России. Оценка производилась по двадцати пяти абсолютным и относительным количественным показателям, а также по шести расчётным показателям эффективности.

«В этом году особым экономическим зонам исполняется 19 лет, их эффективность по результатам оценки свидетельствует о том, что идея создать в регионах точки экономического роста с инфраструктурой и преференциальными условиями ведения бизнеса себя полностью оправдала. О востребованности механизма говорит и то, что в ОЭЗ уже работает более 1,2 тысячи резидентов, которыми, по данным текущего года, фактически вложено уже свыше 1,8 триллиона рублей инвестиций в экономику регионов и уникальные проекты, многие из которых не имеют аналогов в России и мире. Благодаря этому уже порядка 83 тысяч человек обеспечено работой в реальном секторе, где создаются новые продукты и оказываются услуги, достигается формирование заделов для технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики», – сообщил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

«Динамика работы ОЭЗ устойчиво положительная, с годами инструмент только набирает обороты и становится всё более привлекательным для бизнеса, а значит, и более эффективным для государства, которое уже второй год находится в плюсе за счёт накопленной налоговой отдачи», – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Дмитрий Вахруков сообщил, что в целом ОЭЗ традиционно демонстрируют позитивные темпы. В прошлом году резиденты осуществили более 660 миллиардов рублей инвестиций. Это в 3,4 раза больше, чем в 2022 году, и в 7,5 раза больше, чем в 2020-м. По итогам 2023 года создано более 18 тысяч рабочих мест.