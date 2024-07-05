Соглашение о вывозе крупногабаритных отходов подписала псковская компания «Экогрупп»

07:26, 05 июля 2024, ПАИ

Актуальную информацию о ситуации с вывозом отходов рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Псковская компания «Экогрупп» подписала соглашение о вывозе крупногабаритных отходов.

В четверг, 4 июля, убрали более 500 многоквартирных домов и вывезли 370 кубометров крупногабаритных отходов. Вывезено порядка 900 тонн мусора.

На особый контроль Михаил Ведерников поручил взять те адреса, где, по отчётам, уже провели уборку, но по факту порядка нет. «Будем проводить подобные «рейды» ежедневно, пока система настраивается заново», – сообщил псковский губернатор.

Запсковье, особенно улица Юности, остаётся самой проблемной территорией в городе. «Тем не менее и там за день была проведена достаточно большая работа», – подчеркнул Михаил Ведерников. По его словам, сегодня, 5 июля, работа на этом направлении будет усилена.