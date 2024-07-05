Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Соглашение о вывозе крупногабаритных отходов подписала псковская компания «Экогрупп»

Актуальную информацию о ситуации с вывозом отходов рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Псковская компания «Экогрупп» подписала соглашение о вывозе крупногабаритных отходов.

В четверг, 4 июля, убрали более 500 многоквартирных домов и вывезли 370 кубометров крупногабаритных отходов. Вывезено порядка 900 тонн мусора.

На особый контроль Михаил Ведерников поручил взять те адреса, где, по отчётам, уже провели уборку, но по факту порядка нет. «Будем проводить подобные «рейды» ежедневно, пока система настраивается заново», – сообщил псковский губернатор.

Запсковье, особенно улица Юности, остаётся самой проблемной территорией в городе. «Тем не менее и там за день была проведена достаточно большая работа», – подчеркнул Михаил Ведерников. По его словам, сегодня, 5 июля, работа на этом направлении будет усилена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июля 2024

Птенцов чомги спасают псковские зоозащитники
05 июля 2024

Кардиолог станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»
05 июля 2024

Псковские газовики за полгода проверили более 26 тысяч квартир и домовладений
05 июля 2024

Представлен приз кинофестиваля «Западные ворота»
05 июля 2024

Глава Куньинского района – о последствиях непогоды: Разрушения очень серьёзные
04 июля 2024

Дипломы об окончании вуза получили студенты института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ
04 июля 2024

В Псковской области реализуется акция «Детство без опасности»
04 июля 2024

Стихия бушует в ряде районов Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...