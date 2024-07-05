В Тёплом озере пойман браконьер

10:16, 05 июля 2024, ПАИ

В Гдовском районе пограничники совместно с сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области задержали рыбака, который в местах нереста с применением моторной лодки и запрещенных орудий лова осуществлял незаконный вылов водных биологических ресурсов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Инцидент произошел в акватории Теплого озера в районе деревни Самолва в границах Государственного природного заказника федерального значения «Ремдовский».

У задержанного изъяты незаконно добытые водные биоресурсы, моторная лодка и 140 метров рыболовных сетей. Расследование уголовного дела продолжается.