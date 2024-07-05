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Происшествия

В Тёплом озере пойман браконьер

В Гдовском районе пограничники совместно с сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области задержали рыбака, который в местах нереста с применением моторной лодки и запрещенных орудий лова осуществлял незаконный вылов водных биологических ресурсов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Инцидент произошел в акватории Теплого озера в районе деревни Самолва в границах Государственного природного заказника федерального значения «Ремдовский».

У задержанного изъяты незаконно добытые водные биоресурсы, моторная лодка и 140 метров рыболовных сетей. Расследование уголовного дела продолжается.

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