Автобус и легковой автомобиль столкнулись на Запсковье

10:53, 05 июля 2024, ПАИ

Автобус и легковой автомобиль Audi столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове. В результате ДТП 26-летний водитель и 34-летний пассажир Audi попали в больницу, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.