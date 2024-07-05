Автобус и легковой автомобиль столкнулись на Запсковье
Автобус и легковой автомобиль Audi столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове. В результате ДТП 26-летний водитель и 34-летний пассажир Audi попали в больницу, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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