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Не просто работа, а миссия: как псковичка помогает детям с нарушениями осанки

Растить двоих детей и делать собственный бизнес, который будет не только приносить доход, но и помогать окружающим, – ответственная работа, которая по плечу не каждому. О том, как справляться с большим пулом задач, строить семейное счастье и даже выигрывать гранты, рассказала автор проекта «Центр здорового движения «Осанка. Дети», победительница регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» Елена Зарываева.

Уже на протяжении года Елена Зарываева развивает бизнес. Фото здесь и далее предоставлены героиней публикации

Помочь не только себе, но и другим

Уже на протяжении года Елена Зарываева развивает бизнес. Она занимается двигательным развитием детей, нарушениями осанки и постановки стоп. «В этом бизнесе я уже год – когда открыла свой физкультурно-оздоровительный кабинет, где мы занимаемся с ребятами, которые имеют нарушения осанки и постановки стоп», – отметила предприниматель.

При этом идея открыть бизнес скорее родилась из-за необходимости помочь своим детям. «Из-за того что я долгое время не могла найти специалиста, который помог бы мне решить проблемы с осанкой у моего старшего сына, я решила, что мне проще отучиться самой, получить образование и попытаться в этом разобраться», – сказала Елене Зарываева.

В этом, конечно, ей помог опыт работы с детьми, которого у предпринимателя достаточно. После этого последовали занятия по профпереподготовке, получение диплома, разработка собственного бизнес-плана и методичек для работы.

«Я решила, что я могу помочь многим мамам, которые ищут специалистов, и помочь детям, которые нуждаются в такой помощи. Сейчас идёт очень большой отклик. Однако не все родители знают, что практически каждый ребёнок, который идёт в школу, имеет те или иные нарушения осанки. Многие наблюдают, но не считают, что в это нужно вмешиваться», – обратила внимание предприниматель.

Не просто работа, а миссия

Старшему ребёнку Елены Зарываевой скоро будет семь лет, а младшему – три. Найти баланс между тем, чтобы отдаваться семье и развивать бизнес, сможет не каждый, признается она. Однако когда есть стремление, поставленная цель и упорство помогут достичь желаемого.

«Моя работа – это миссия. В это дело втягиваешься, к детям, с которыми работаешь, тоже прикипаешь. Так что я стремлюсь урегулировать и оптимизировать процесс занятий», – отметила она.

Помочь в открытии бизнеса и становлении в предпринимательстве Елены Зарываевой помог региональный центр «Мой бизнес». В самом начале пути она смогла пройти обучение в «Азбуке предпринимателей». Именно полученные там знания помогли псковичке прийти к своему делу и развивать его.

«Тогда я только открывала свой кабинет. Думаю, без этих знаний я вообще бы не решилась пойти в бизнес. Тогда мне всё по полочкам разложили, и у меня сложилась картинка в голове. Это большое подспорье для начинающих предпринимателей», – сказала Елена Зарываева.

Уже после этого предприниматель смогла пройти дополнительное обучение и получить на него финансирование. И это тоже благодаря центру «Мой бизнес».

Я предприниматель!

Финалу регионального этапа программы «Мама-предприниматель» предшествовало четырёхдневное плотное обучение. Именно во время него руководители бизнес-проектов представляли свои идеи, которые хотели бы развивать в Псковской области. Елена Зарываева признаётся: каждый из проектов достоин развития.

«Я спокойно шла на конкурс и понимала, что все идеи достойные. Я думала, что, если любой проект победит, будет классно. Но когда я получила свой диплом, даже не верила, что оказалась более успешной, чем остальные. Как говорится, получилась магия баллов, которая сыграла в мою пользу», – поделилась впечатлениями предприниматель.

Средства, выделенные за победу в конкурсе, Елена Зарываева планирует потратить на закупку дополнительного инвентаря для организации групповых занятий с детьми. Это поможет оптимизировать процесс работы и к тому же будет удобнее деткам и их родителям.

Вместе с тем, с радостью пришла и ответственность за развитие проекта, добавила она. «Теперь ты не оставишь свой план просто планом, а будешь его реализовывать. Надо двигаться, пытаться себя раскачивать, ведь тема хорошая и полезная. И самое главное, что я для себя поняла: если ты боишься, что у тебя нет материальных ресурсов, то помощь и поддержку всегда можно найти», – заключила Елена Зарываева.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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Диана Михайлова
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