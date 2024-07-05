Экс-игрок ФК «Псков-747» Данила Дятлов пополнил состав ФК «Псков»

12:40, 05 июля 2024, ПАИ

Состав футбольного клуба «Псков» пополнился бывшим игроком команды «Псков-747», защитником Данилой Дятловым, сообщил корреспонденту ПАИ главный тренер команды Игорь Васильев.

Данила Дятлов является воспитанником спортшколы «Зенит». Первым клубом игрока стал «Ленинградец» из Ленинградской области. В 2020 году Дятлова арендовал футбольный клуб «Псков-747». За всю карьеру футболист сменил четыре профессиональных клуба.

В матче против «Химика» из Коряжмы Данила Дятлов провёл свой первый матч за ФК «Псков» за позиции центрального защитника. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

«Он приезжал играть за псковскую «Стрелу». Посмотрели, что он в хорошей форме, пригласили, и он согласился. У нас в обороне есть проблемки, поэтому он нам поможет – физически хорошо готов и опыт есть», – сообщил Игорь Васильев.

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