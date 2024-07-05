С 10 июля движение по улице Пожиговской в Пскове будет затруднено из-за ремонта
10 июля начинается ремонт улицы Пожиговской на участках от улицы Литейной до посёлка Панино и от улицы Евлентьева, а также покрытия проезжей части в посёлке Панино. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.
Движение на ремонтируемых участках будет организовано по одной полосе. «Приносим извинения за возможные неудобства. Просим заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков», – рекомендовали водителям.
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