Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Последствия непогоды в Куньинском районе: поваленные деревья и сорванные крыши домов. Фото

Непогода обрушилась на Псковскую область 4 июля. Больше всего от стихии пострадали южные районы региона, а, в частности, Куньинский район. Об этом сообщает газета «Пламя».

  • Куньинский район пострадал от непогоды
    Фото: Газета «Пламя»
  • Куньинский район пострадал от непогоды
    Фото: Газета «Пламя»
  • Куньинский район пострадал от непогоды
    Фото: Газета «Пламя»
  • Куньинский район пострадал от непогоды
    Фото: Газета «Пламя»
  • Куньинский район пострадал от непогоды
    Фото: Газета «Пламя»
  • Куньинский район пострадал от непогоды
    Фото: Газета «Пламя»
  • Куньинский район пострадал от непогоды
    Фото: Газета «Пламя»
  • Куньинский район пострадал от непогоды
    Фото: Газета «Пламя»
  • Куньинский район пострадал от непогоды
    Фото: Газета «Пламя»
  • Куньинский район пострадал от непогоды
    Фото: Газета «Пламя»
  • Куньинский район пострадал от непогоды
    Фото: Газета «Пламя»
  • Куньинский район пострадал от непогоды
    Фото: Газета «Пламя»
  • Куньинский район пострадал от непогоды
    Фото: Газета «Пламя»
  • Куньинский район пострадал от непогоды
    Фото: Газета «Пламя»
  • Куньинский район пострадал от непогоды
    Фото: Газета «Пламя»

В Кунье больше всего в частном секторе пострадали улица Строителей, Лесная, Заказник – здесь смерч прошёл полосой.

Возле домов вырваны и повалены деревья, сорваны крыши на большинстве домов, хозпостройках. Кроме того, здесь же упала опора электропередачи и вырвало теплицы.

Ранее о последствиях непогоды в Куньнском районе рассказал глава муниципалитета Олег Лебедев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июля 2024

Последствия непогоды в Куньинском районе: поваленные деревья и сорванные крыши домов. Фото
05 июля 2024

Камеры видеонаблюдения запечатлели наезд на женщину на улице Леона Поземского в Пскове
05 июля 2024

Автобус и легковой автомобиль столкнулись на Запсковье
05 июля 2024

В Тёплом озере пойман браконьер
04 июля 2024

41 человек погиб при пожарах в Псковской области за полгода
04 июля 2024

Публикуем подробности крупного ДТП в Псковском районе
04 июля 2024

Смертельное тройное ДТП произошло на трассе Псков – Гдов – Санкт-Петербург
04 июля 2024

Пешехода госпитализировали в результате ДТП на улице Леона Поземского в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...