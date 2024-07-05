Последствия непогоды в Куньинском районе: поваленные деревья и сорванные крыши домов. Фото
Непогода обрушилась на Псковскую область 4 июля. Больше всего от стихии пострадали южные районы региона, а, в частности, Куньинский район. Об этом сообщает газета «Пламя».
-
Фото: Газета «Пламя»
-
Фото: Газета «Пламя»
-
Фото: Газета «Пламя»
-
Фото: Газета «Пламя»
-
Фото: Газета «Пламя»
-
Фото: Газета «Пламя»
-
Фото: Газета «Пламя»
-
Фото: Газета «Пламя»
-
Фото: Газета «Пламя»
-
Фото: Газета «Пламя»
-
Фото: Газета «Пламя»
-
Фото: Газета «Пламя»
-
Фото: Газета «Пламя»
-
Фото: Газета «Пламя»
-
Фото: Газета «Пламя»
В Кунье больше всего в частном секторе пострадали улица Строителей, Лесная, Заказник – здесь смерч прошёл полосой.
Возле домов вырваны и повалены деревья, сорваны крыши на большинстве домов, хозпостройках. Кроме того, здесь же упала опора электропередачи и вырвало теплицы.
Ранее о последствиях непогоды в Куньнском районе рассказал глава муниципалитета Олег Лебедев.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 июля 2024
Последствия непогоды в Куньинском районе: поваленные деревья и сорванные крыши домов. Фото