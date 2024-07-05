Епархиальный церковный музей откроется в Великих Луках

16:26, 05 июля 2024, ПАИ

Работы по созданию Епархиального церковного музея в Великих Луках подходят к концу, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



















Епископ Великолукский и Невельский владыка Сергий на протяжении долгих лет собирал для него старинные книги (в том числе дореволюционные), рукописные ноты для церковного хора, церковные газеты и журналы XIX-XX веков, иконы, облачения, церковную утварь и различные артефакты (старинные надгробные кресты и нательные кресты священнослужителей, застреленных во время репрессий и гонений; старинный ключ от древнего собора).

Музей расположится на втором этаже Великолукской епархии на улице Ставского, 63.

Помещение музея планируется использовать и для занятий с детьми. На первом этаже в дальнейшем откроется церковная библиотека, где будут представлены редкие православные издания.