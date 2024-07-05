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Общество

Епархиальный церковный музей откроется в Великих Луках

Работы по созданию Епархиального церковного музея в Великих Луках подходят к концу, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

  • Епархиальный церковный музей откроется в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Епархиальный церковный музей откроется в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Епархиальный церковный музей откроется в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Епархиальный церковный музей откроется в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Епархиальный церковный музей откроется в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Епархиальный церковный музей откроется в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Епархиальный церковный музей откроется в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Епархиальный церковный музей откроется в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Епархиальный церковный музей откроется в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Епархиальный церковный музей откроется в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук

Епископ Великолукский и Невельский владыка Сергий на протяжении долгих лет собирал для него старинные книги (в том числе дореволюционные), рукописные ноты для церковного хора, церковные газеты и журналы XIX-XX веков, иконы, облачения, церковную утварь и различные артефакты (старинные надгробные кресты и нательные кресты священнослужителей, застреленных во время репрессий и гонений; старинный ключ от древнего собора).

Музей расположится на втором этаже Великолукской епархии на улице Ставского, 63.

Помещение музея планируется использовать и для занятий с детьми. На первом этаже в дальнейшем откроется церковная библиотека, где будут представлены редкие православные издания.

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