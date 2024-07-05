Вводится запрет на движение грузовиков на участке дороги Красные Горки – Бакач в Дедовичском районе

16:26, 05 июля 2024, ПАИ

С 8 июля по 5 августа вводится запрет на движение грузового автотранспорта на участке дороги Красные Горки – Бакач в Дедовичском районе. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Запрет вводится для движения большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза и действует также на съездах с прилегающих муниципальных дорог в населённых пунктах Большая Храпь, Вязье и Груздовка.

На время ограничения на автомобильной дороге будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.