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Общество

Глава Плюсского района разъяснила ситуацию с застройкой мыса между двумя озёрами

Глава Плюсского района Наталья Иванова разъяснила ПАИ ситуацию с застройкой мыса между двумя озёрами.

В социальной сети «ВКонтакте» на личной странице жительницы Ленинградской области Виктории Горбач появилось обращение жителей деревень Толошницы, Нежадово, Звягино и Вяжище-1 в Плюсском районе. Участники видео сообщили, что администрация района якобы незаконно продала землю на мысе между озёрами Долгим и Барским частному лицу.

Ранее ПАИ сообщало, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил СУ СК РФ по Псковской области провести проверку по этому обращению.

Глава Плюсского района Наталья Иванова пояснила, что участки были проданы частному лицу ещё в 2008 году «без нарушения законодательства под индивидуальное жилищное строительство».

При этом собственник, утверждает глава, оставил возможность прохода к озёрам для жителей близлежащих деревень, а «информация в видео является недостоверной». К тому же, уточнила Наталья Иванова, большая часть участников видео – дачники из Ленинградской области, которые постоянно живут за пределами Псковской области.

Она также добавила, что все обращения жителей деревень, поданные в природоохранную межрайонную прокуратуру, были отработаны с местной администрацией и «в ходе проверок фактов нарушения законодательства выявлено не было».

По имеющейся информации, обращения относительно застройки мыса начали поступать в середине 2023 года, при этом во всех обращениях была идентичная формулировка, менялся только составитель обращения.

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