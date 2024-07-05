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Чемпионат Псковской области по фиджитал-спорту пройдёт 20 июля

Чемпионат Псковской области по фиджитал-спорту в двух дисциплинах состоится в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 20 июля, сообщили ПАИ в Федерации фиджитал-спорта Псковской области.

Чемпионат Псковской области по фиджитал-спорту состоится 20 июля. Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области

Победители соревнований отправятся на чемпионат России по фиджитал-спорту, а также квалификационный турнир Игр будущего. Каждый участник чемпионата Псковской области и чемпионата России получит квалификационные баллы, которые необходимы для попадания на Игры будущего 2025 года в ОАЭ.

Состязания пройдут в двух дисциплинах: «двоеборье – тактическая стрельба», где спортсмены поборются за награды в игре Counter-Strike 2 и лазертаге, и «фиджитал-танцы», где участники должны показать высокий уровень в игре Just Dance.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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