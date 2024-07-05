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Общество

Выставка к 180-летию Римского-Корсакова откроется в Вечаше

12 июля в Мемориальном музее-усадьбе Николая Римского-Корсакова в Вечаше в Плюсском районе откроется новая выставка «Что ни опера, то сказка», посвящённая 180-летию со дня рождения великого композитора. Это совместный выставочный проект Российского национального музея музыки (Москва) и Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

«Главная задача нашей выставки состоит в том, чтобы попытаться представить, насколько это будет возможно, всю полноту бесценного творческого наследия Николая Андреевича Римского-Корсакова, которое погружает зрителя в волшебный мир русского фольклора, преобразованного гениальным композитором в новый музыкальный язык», – поделилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Оперное творчество композитора, многоплановое и разнообразное, охватывает разные жанры: весенняя сказка «Снегурочка», опера-былина «Садко», опера-летопись «Псковитянка», опера-балет «Млада», осенняя сказочка «Кащей бессмертный», опера-лубок «Сказка о царе Салтане», небылица в лицах «Золотой петушок», опера-сказание «Сказание о невидимом граде Китеже» и многое другое.

Основные разделы выставки будут посвящены важнейшим произведениям композитора, а также жизни этих произведений на московских сценах в период Серебряного века и эпохи модерна. Из богатого музейного собрания театрально-декорационной живописи для выставки отобраны эскизы декораций и костюмов к постановкам опер Римского-Корсакова, выполненных русскими художниками разных поколений.

Помимо этого, посетители увидят фотографии Н. А. Римского-Корсакова, авторские рукописи и прижизненные издания опер композитора. Изюминкой выставочного пространства станет театральный костюм Фёдора Шаляпина, изготовленный для роли Ивана Грозного.

«Красочным заключительным аккордом зазвучат скульптуры малых форм, изображающие героев опер «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок». Их создатели – известные художники-скульпторы Дулёвского завода Галина Чечулина и Ольга Богданова. Мультимедийный ряд выставки представляют фондовые записи из коллекции Музея музыки – арии и симфонические фрагменты популярных опер великого композитора-сказочника», – анонсировали в музее.

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