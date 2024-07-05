В Пскове открыто движение на улицах Гагарина и Металлистов

19:54, 05 июля 2024, ПАИ

В Пскове открыто движение по участкам улиц Гагарина и Металлистов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«На улицах Гагарина и Металлистов наконец-то открылось движение! Работы проходили в рамках ремонта улицы Яна Фабрициуса. Подрядчик уложил верхний слой асфальта, в выходные нанесёт разметку. Подрядчику выдано предписание о понижении тротуара для доступа маломобильных граждан к парковочным местам. Несмотря на то что срок исполнения контракта истёк, завершим дело до конца», – говорится в сообщении.

Глава города также отметил, что за срыв сроков исполнения контракта к подрядчику будут применены штрафные санкции.