Несовершеннолетний скутерист пострадал в ДТП в Островском районе
Столкновение автомобиля со скутером произошло в деревне Городище Островского района. ДТП произошло у дома № 27 на улице Советской, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Автомобиль находился под управлением мужчины 1977 года рождения.
Пострадал 16-летний скутерист. Несовершеннолетнему оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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