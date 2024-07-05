Несовершеннолетний скутерист пострадал в ДТП в Островском районе

20:56, 05 июля 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля со скутером произошло в деревне Городище Островского района. ДТП произошло у дома № 27 на улице Советской, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Автомобиль находился под управлением мужчины 1977 года рождения.

Пострадал 16-летний скутерист. Несовершеннолетнему оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.