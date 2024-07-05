Российские учёные разработали плащ-невидимку

22:33, 05 июля 2024, ПАИ

Уникальный плащ, способный скрыть владельца от приборов ночного видения и других инструментов обнаружения, разработал выпускник КНИТУ-КХТИ Алексей Копылов в рамках программы «Стартап как диплом». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

За счёт современных технологий и регулируемого слоя из синтетического утеплителя изделие обладает уникальными теплоизоляционными свойствами.

Плащ пригоден для использования в экстремальных условиях и может применяться как палатка, одеяло, навес от дождя и рюкзак, а при объединении с такими же накидками можно соорудить многоместный шатёр. В силу своей универсальности плащ подойдёт военным, спасателям и просто любителям дикой природы.