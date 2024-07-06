Александр Котов: В основе успеха потребкооперации – деловая активность людей

09:58, 06 июля 2024, ПАИ

С Международным днём кооперативов поздравил псковичей председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

«Многолетний успех развития системы потребкооперации и деятельности кооперативов складывается из двух основных составляющих – заложенных в основу этого движения принципов и деловой активности людей», – сказал он.

Ценности кооперативного движения, помимо вовлечения граждан в совместную экономическую деятельность, включают заботу об обществе, добавил спикер.

«Благодаря такому подходу потребительские кооперативы стали значимым инструментом устойчивого развития территорий. Псковский облпотребсоюз вносит важный вклад в укрепление социально-экономического положения региона, в обеспечение продовольственной безопасности, в улучшение условий жизни на селе», – подчеркнул Александр Котов.

Он также пожелал областному и районным потребительским обществам дальнейших трудовых достижений, а всем членам кооперативного движения – здоровья, благополучия и процветания.