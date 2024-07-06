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Общество

Александр Котов: В основе успеха потребкооперации – деловая активность людей

С Международным днём кооперативов поздравил псковичей председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Александр Котов: «В основе успеха потребкооперации – деловая активность людей». Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Многолетний успех развития системы потребкооперации и деятельности кооперативов складывается из двух основных составляющих – заложенных в основу этого движения принципов и деловой активности людей», – сказал он.

Ценности кооперативного движения, помимо вовлечения граждан в совместную экономическую деятельность, включают заботу об обществе, добавил спикер.

«Благодаря такому подходу потребительские кооперативы стали значимым инструментом устойчивого развития территорий. Псковский облпотребсоюз вносит важный вклад в укрепление социально-экономического положения региона, в обеспечение продовольственной безопасности, в улучшение условий жизни на селе», – подчеркнул Александр Котов.

Он также пожелал областному и районным потребительским обществам дальнейших трудовых достижений, а всем членам кооперативного движения – здоровья, благополучия и процветания.

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