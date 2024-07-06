73 человека обратилось с укусами клещей в Псковскую инфекционную больницу
За прошедшую неделю в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 73 человека, сообщили ПАИ в медицинском учреждении.
Из 73 исследованных клещей у 24 положительный результат на наличие инфекции. У 22 клещей нашли боррелиоз, ещё у двух нашли анаплазмоз.
Напомним, что недлей ранее в учреждение обратились 91 пскович с жалобами на укусы клещей.
Что делать, если вас укусил клещ, смотрите в нашей специальной инфографике.
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