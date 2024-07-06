Публикуем график отключений электроэнергии в Локнянском районе
Электроснабжение временно отключат в Локнянском районе, пишет газета «Восход».
8 июля с 9:00 до 17:00 для расчистки просеки и вырубки угрожающих деревьев свет отключат в деревне Прискуха.
8 и 9 июля с 9:00 до 17:00 электроснабжение отключат на дачах в деревне Козино.
9 июля с 9:00 до 17:00 света не будет в деревне Самолуково.
10 июля с 9:00 до 17:00 для чистки просеки электричество отключат в домах на улицах Полевой и Первомайской в Локне.
10 и 11 июля с 9:00 до 17:00 электроснабжения не будет в деревне Новая Деревня.
11 и 12 июля с 9:00 до 17:00 без света останутся жители деревни Башово.
12 июля с 9:00 до 17:00 электричество отключат в деревне Осташкино.
С 8 по 12 июля с 9:00 до 17:00 без электроснабжения будет деревня Сельцо.
Путь артиста, работа чиновником и эмоции от Пскова: актер театра и кино Дмитрий Певцов пообщался с псковичами
«Гордость и радость»: Дмитрий Певцов поделился своими впечатлениями от посещения военного госпиталя в Пскове
Госмедиахолдинг Псковской области награждён за активное освещение выставки-форума «Россия»