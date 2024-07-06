Публикуем график отключений электроэнергии в Локнянском районе

12:29, 06 июля 2024, ПАИ

Электроснабжение временно отключат в Локнянском районе, пишет газета «Восход».

8 июля с 9:00 до 17:00 для расчистки просеки и вырубки угрожающих деревьев свет отключат в деревне Прискуха.

8 и 9 июля с 9:00 до 17:00 электроснабжение отключат на дачах в деревне Козино.

9 июля с 9:00 до 17:00 света не будет в деревне Самолуково.

10 июля с 9:00 до 17:00 для чистки просеки электричество отключат в домах на улицах Полевой и Первомайской в Локне.

10 и 11 июля с 9:00 до 17:00 электроснабжения не будет в деревне Новая Деревня.

11 и 12 июля с 9:00 до 17:00 без света останутся жители деревни Башово.

12 июля с 9:00 до 17:00 электричество отключат в деревне Осташкино.

С 8 по 12 июля с 9:00 до 17:00 без электроснабжения будет деревня Сельцо.