116 псковичей обратились к медикам из-за укусов клещей за неделю
116 псковичей, в том числе 45 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 27 июня по 3 июля, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего с начала сезона по поводу присасывания клещей обратилось 1730 жителей Псковской области. Этот показатель на 33,2 % меньше среднемноголетних недельных данных за 2013–2023 годы (исключая ковидный период).
С начала сезона зарегистрировано четыре случая иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у одного ребёнка, и два случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых.
В этом сезоне чаще других сталкивались с клещами жители Пскова и Великих Лук – 496 и 206 обращений за помощью соответственно. Среди районов в начале списка Опочецкий – 124 случаев, Псковский – 108, Островский – 63 жалобы.
Напомним, за прошлую неделю в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 60 человек.
Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.
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