В полиции опровергли фейк об убийстве ветерана СВО в Псковской области
Недостоверную информацию об убийстве ветерана СВО в Псковской области опровергли в региональном УМВД России, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства
Во время мониторинга интернета сотрудник полиции обнаружили публикацию в одном из Telegram-каналов. Там сообщалось о совершении особо тяжкого преступления в отношении ветерана СВО.
«Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Указанных в публикации фактов на территории Псковской области не регистрировалось», – сообщили в ведомстве.
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