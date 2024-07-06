В полиции опровергли фейк об убийстве ветерана СВО в Псковской области

11:58, 06 июля 2024, ПАИ

Недостоверную информацию об убийстве ветерана СВО в Псковской области опровергли в региональном УМВД России, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства

Во время мониторинга интернета сотрудник полиции обнаружили публикацию в одном из Telegram-каналов. Там сообщалось о совершении особо тяжкого преступления в отношении ветерана СВО.

«Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Указанных в публикации фактов на территории Псковской области не регистрировалось», – сообщили в ведомстве.