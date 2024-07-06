Творческая встреча с кинорежиссёром Иваном Твердовским проходит в медиацентре ПАИ

16:00, 06 июля 2024, ПАИ

Творческая встреча с российским кинорежиссёром и сценаристом Иваном Твердовским проходит в медиацентре ПАИ в рамках программы V Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 6 июля.

АНО ИД «Медиацентр 60» – информационный партнёр кинофестиваля.

Напомним, кинофестиваль проходит в течение трёх дней – с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

За всеми новостями мероприятия следите в нашем сюжете.