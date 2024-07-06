Творческая встреча с кинорежиссёром Иваном Твердовским проходит в медиацентре ПАИ
Творческая встреча с российским кинорежиссёром и сценаристом Иваном Твердовским проходит в медиацентре ПАИ в рамках программы V Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 6 июля.
АНО ИД «Медиацентр 60» – информационный партнёр кинофестиваля.
Напомним, кинофестиваль проходит в течение трёх дней – с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.
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06 июля 2024
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