Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

12:11, 06 июля 2024, ПАИ

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова













При исполнении воинского долга погибли ефрейтор Алексей Куприянов, ефрейтор Владимир Куранов, ефрейтор Андрей Шестаков, гвардии рядовой Геннадий Васильев, рядовой Иван Егорин, рядовой Роман Зимчук, рядовой Иван Хохлов.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь семьям обязательно окажем», – заверил глава региона.