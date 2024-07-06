Госмедиахолдинг Псковской области награждён за активное освещение выставки-форума «Россия»

12:59, 06 июля 2024, ПАИ

Государственный медиахолдинг Псковской области наградили за активное участие в освещении международной выставки-форума «Россия», передаёт корреспондент ПАИ.

В церемонии награждения приняли участие представители федеральных медиахолдингов, сотрудники региональных СМИ и пресс-служб.

Награды вручили представителям Псковской области – врио редактора телеканала «Первый Псковский» Владиславе Поляковой и врио начальника управления информационной политики правительства Псковской области Виктории Ивановой.

«Вы бойцы невидимого фронта, но что бы мы делали без средств массовой информации? Низкий поклон телевидению. Мы часто говорим, что телевидение – это вчера. Но нет, это завтра. Мы сейчас наблюдаем, сколько людей со всего мира, со всей страны в разных уголках смотрят ваши сюжеты. Это невероятно. И главное, какие эти сюжеты красивые, какие они душевные. У нас огромные цифры. Аудиторию мы мерим несколькими миллиардами людей, которые посмотрели наши сюжеты. Это всё благодаря вам», – подчеркнула гендиректор выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова на церемонии награждения.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

О том, как регион представлен на мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.