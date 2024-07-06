Житель Санкт-Петербурга пострадал в ДТП в Стругокрасненском районе

13:31, 06 июля 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Renault Logan, житель Санкт-Петербурга, не справился с управлением и съехал в Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал водитель. Помощь ему оказана на месте, от госпитализации отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.