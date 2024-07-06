Житель Санкт-Петербурга пострадал в ДТП в Стругокрасненском районе
Водитель автомобиля Renault Logan, житель Санкт-Петербурга, не справился с управлением и съехал в Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадал водитель. Помощь ему оказана на месте, от госпитализации отказался.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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