В Сбере назвали возможный ущерб экономике до 2030 года из-за климатических рисков

13:10, 06 июля 2024, ПАИ

Сбер оценивает потенциальный ущерб российской экономики от климатических рисков в более чем 12 трлн рублей до 2030 года. Об этом на финансовом конгрессе Банка России заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

«По оценке Сбера, климатические риски могут нанести ущерб российской экономике в более чем 12 трлн рублей на горизонте до 2030 года. На отдельных территориях ежегодные потери могут составлять 5–6 % валового регионального продукта. Речь идёт о потерях в результате реализации физических рисков, таких как пожары, наводнения, засухи, температурные шоки, деградация многолетней мерзлоты, опасные погодные явления, а также снижение производительности труда», – сказал Александр Ведяхин.

Он отметил, что в Сбере выстроена система управления ESG-рисками и регулярно проводятся климатические стресс-тестирования кредитного портфеля, что позволяет оценить финансовую устойчивость банка в случае возникновения стрессовых сценариев.

Разработанные Сбером ИИ-модели прогнозирования климатических рисков и оценки возможных экономических потерь от их реализации позволяют точно рассчитывать кредитные и страховые риски банка в связи с изменением климата, а клиентам помогают выстраивать стратегию своего развития. Снижение потерь Сбербанка за счёт возможности моделирования климатических рисков оценивается в 1 млрд рублей в год.

Сбер одним из первых в стране внедрил в свои процессы принципы устойчивого развития и предложил уникальные решения ESG-трансформации для корпоративных клиентов и партнёров. Одним из таких решений, предназначенных для управления углеродным следом компании, стала система добровольной сертификации низкоуглеродной энергии, которая разрабатывает и устанавливает стандарты для сертификации низкоуглеродной и возобновляемой энергии. Эта платформа стала лауреатом конкурса «BPM-проект года». Девять проектов Сбера стали лауреатами премии «Лучшие ESG-проекты России».

ESG-продукты пользуются спросом у крупного и среднего бизнеса – более 87 % от всех продаж за пять месяцев 2024 года приходится на этот сегмент клиентов. Объём продаж некредитных ESG-продуктов для корпоративного бизнеса по состоянию на 1 июня 2024 года составил более 400 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос более чем в два раза.

Отметим, что портфель ответственного финансирования Сбера по состоянию на 1 июня 2024 года превысил 3,1 трлн рублей. По сравнению с 2021 годом – первым годом работы в этом направлении – объём портфеля вырос в восемь раз.