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Происшествия

Более 600 тысяч рублей лишились жители Псковской области из-за уловок мошенников

Более 600 тысяч рублей лишились жители Пскова, Великих Лук и Невельского района из-за уловок мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, псковичам звонили неизвестные и под разными предлогами завладели их деньгами. В частности, искателям быстрых денег махинаторы предложили дополнительный заработок в интернете. Другим жителям региона они сообщили, что некие аферисты будто бы собираются совершить попытки несанкционированного списания денег с их счетов, и в связи с этим предложили собеседникам срочно перевести денежные средства на «безопасные счета», что те и сделали. Поддались на ухищрения мошенников также некоторые псковичи при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе эхолота и стройматериалов.

В итоге мошенники выманили у жителей области более шестисот тысяч рублей. Пострадавшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.

Кроме того, на территории региона по-прежнему отмечаются случаи неправомерного доступа злоумышленников к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» с последующим блокированием их учётных записей. По данным фактам ведётся следствие.

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