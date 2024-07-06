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Общество

Роспотребнадзор оценил риски распространения чумы в России

Роспотребнадзор непрерывно проводит в России работу по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, риски распространения исключены, сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор оценил риски распространения чумы в России. Фото: ПАИ

«Риски распространения чумы в РФ исключены. <…> В России Роспотребнадзором, включая систему противочумных учреждений, проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы», – говорится в сообщении.

Основными зонами риска являются Азия, Африка и США, отметили в ведомстве. При этом эпидемиологическая обстановка за рубежом мониторится на постоянной основе. Для профилактики распространения инфекции ведётся сотрудничество с Китаем, Казахстаном, Киргизией, Монголией, Таджикистаном и Узбекистаном.

В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС «Периметр» выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заверили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве добавили, что вакцины против чумы в России достаточно, обеспечена стабильная эпидемиологическая ситуация.

За последние 10 лет ни одного случая чумы у человека не зафиксировано.

«Обеспечена стабильная санитарно-эпидемологическая ситуация», – заключили в Роспотребнадзоре.

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Роспотребнадзор оценил риски распространения чумы в России

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