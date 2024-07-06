Роспотребнадзор оценил риски распространения чумы в России

16:27, 06 июля 2024, ПАИ

Роспотребнадзор непрерывно проводит в России работу по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, риски распространения исключены, сообщили в ведомстве.

«Риски распространения чумы в РФ исключены. <…> В России Роспотребнадзором, включая систему противочумных учреждений, проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы», – говорится в сообщении.

Основными зонами риска являются Азия, Африка и США, отметили в ведомстве. При этом эпидемиологическая обстановка за рубежом мониторится на постоянной основе. Для профилактики распространения инфекции ведётся сотрудничество с Китаем, Казахстаном, Киргизией, Монголией, Таджикистаном и Узбекистаном.

В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС «Периметр» выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заверили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в ведомстве добавили, что вакцины против чумы в России достаточно, обеспечена стабильная эпидемиологическая ситуация.

За последние 10 лет ни одного случая чумы у человека не зафиксировано.

«Обеспечена стабильная санитарно-эпидемологическая ситуация», – заключили в Роспотребнадзоре.