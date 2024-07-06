Михаил Ведерников проинформировал о текущей обстановке с уборкой ТКО в Пскове и Псковском районе
Итог работы по расчистке Пскова и Псковского района за прошедший день подвёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«Силами областной «Экогрупп» и добровольцев вывезли более 150 тонн КГО. Объём большой, постараемся решить проблему максимально быстро», – отметил он.
При этом ТКО было вывезено порядка 500 тонн. «Снижение обусловлено тем, что на Завеличье основную часть отходов вывезли позавчера, а вчера уже подчищали оставшиеся точки», – пояснил глава региона и добавил, что в целом район практически приведён в порядок.
Что касается Запсковья, то вести работу по вывозу ТКО там планируется все выходные из-за сложной логистики большого объёма мусора. «Работа идёт с 7 утра до 10 вечера, но есть и текущий ежедневный поток ТКО, который тоже нужно вывозить», – сказал Михаил Ведерников.
Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте по ссылке.
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Михаил Ведерников проинформировал о текущей обстановке с уборкой ТКО в Пскове и Псковском районе
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