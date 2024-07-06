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Участники автопробега «Дороги славы – наша история» прибыли в Псков

Участники автопробега «Дороги славы – наша история» прибыли в Псков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники автопробега «Дороги славы – наша история» прибыли в Псков. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В течение десяти дней студенты Ростовского государственного университета путей сообщения и участники патриотического движения посетят Тулу, Ржев, Витебск, Брест, Минск, Гродно, мемориальный комплекс «Хатынь», Кардымово, Соловьёву переправу и Москву.

В Пскове участники автопробега возложили цветы к братской могиле военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере Кресты. Они посетили Музей оккупации и геноцида населения, а также познакомились с другими достопримечательностями Пскова.

Основным событием автопробега станет театрализованная музыкальная программа «От войны к миру» студентов Ростовского университета. Они представят её в псковской дивизии ВДВ.

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Участники автопробега «Дороги славы – наша история» прибыли в Псков

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