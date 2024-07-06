Пожарные ликвидируют возгорание дома в Новосокольниках

19:23, 06 июля 2024, ПАИ

Пожарные тушат пожар в нежилом доме в Новосокольниках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Возгорание произошло на улице Ленинской.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.