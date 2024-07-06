Пожарные ликвидируют возгорание дома в Новосокольниках
Пожарные тушат пожар в нежилом доме в Новосокольниках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Возгорание произошло на улице Ленинской.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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