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Происшествия

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Новосокольниках

Пожарные тушат пожар в нежилом доме в Новосокольниках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Новосокольниках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Новосокольниках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Новосокольниках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Новосокольниках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Новосокольниках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Возгорание произошло на улице Ленинской.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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