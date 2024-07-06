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Более пяти миллионов человек посетило стенд Псковской области на выставке «Россия»

Более пяти миллионов человек посетило стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе мероприятий, приуроченных к закрытию проекта в России, пишет пресс-служба правительства Псковской области.

Михаил Ведерников: «Более пяти миллионов человек посетило стенд Псковской области на выставке «Россия». Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о проведении выставки. Это мероприятие позволило лучше узнать страну, полюбить её и стимулировать желание путешествовать по ней, отметил губернатор.

Стенд Псковской области с выставки «Россия» разместят в Пскове, чтобы дальше радовать жителей. Субъекты России сыграли в проведении выставки особую роль, именно поэтому в рамках церемонии организаторы выставки поблагодарили руководителей и представителей субъектов за взаимодействие.

Выставка «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест планеты – её посетило почти 19 млн человек, отметил председатель организационного комитета международной выставки-форума «Россия», первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он также вручил памятные статуэтки представителям регионов России за содействие в организации и проведении выставки. От Псковской области благодарность получил губернатор Михаил Ведерников. Помимо этого, отметили работу федеральных и региональных СМИ за информационную поддержку выставки «Россия».

Масштабный проект будет продолжен в обновлённом формате. Для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны 1 июля президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия».

О том, как Псковская область была представлена на выставке-форуме «Россия», читайте в специальном сюжете ПАИ.

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